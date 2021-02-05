Лауреат "Учителя года" Иван Меньшиков о видеоконференции с Путиным, профсоюзе и политзаключенных

Преподаватель математики из петербургской гимназии № 166 Иван Меньшиков вошел в пятерку лучших педагогов страны. Он стал призером конкурса "Учитель года России", итоги которого подвели в Волгограде в начале февраля. Меньшиков известен в профессиональном сообществе не только своими педагогическими навыками, но и прогрессивными взглядами. Он принимает активное участие в жизни профсоюза "Учитель", ратует за прямые выборы директоров, не стесняется выступать в поддержку осужденного коллеги Азата Мифтахова и протестующих в Белоруссии. О своей жизненной позиции математик рассказал в интервью ЗАКС.Ру.

- "Учитель года России" для вас и ваших коллег - главный профессиональный конкурс. Как вы на него попали?

- Я каждый год участвовал в различных конкурсах, в результате моя карьера логично дошла до "Учителя года". В прошлом году я выиграл аналогичный городской конкурс и город направил меня на всероссийский этап.

- Наверное, вопрос прозвучит некорректно. Но все же, в чем ваша особенность? Почему именно вы победили в Петербурге и попали в финал по стране?

- Сам много думал на этот счет. С одной стороны, никогда не относился к конкурсам всерьез, всегда считал, что все это очень субъективно и не очень важно. Если как-то объяснять, почему меня преследовали успехи в этой области, я бы сказал, что у меня есть некое пренебрежение к традициям и желание сделать школу более современной, есть желание внести какой-то вклад, может быть, даже местами несколько "разрушительный". И это сочетается с моим врожденным желанием нравиться людям, сделать так, чтобы мои идеи не вызывали отвращения и негодования. За счет сочетания этих двух качеств, как мне кажется, я и выигрывал большую часть конкурсов. Это примерно то, что ценят члены жюри.

- А как сделать школу современнее?

- С чего бы начать? Если описывать крупными мазками, то нужно, чтобы она существовала в интересах каждого ученика, в меньшей степени - в интересах государства. Все предыдущие десятилетия мы видели школу как место обработки детей, приведения их в соответствие с тем обществом, в котором мы живем. Этот подход, мне кажется, уже безнадежно устарел. Любой учитель и любой родитель это прекрасно понимает. Каждый учитель на своем месте по мере возможностей пытается работать в интересах отдельных учеников, но вся система работает в интересах общего блага и государства. Мы все понимаем, что в классе из 35 детей невозможно организовать индивидуальный учебный процесс, невозможно сделать урок интересным и ярким для каждого, но в таких условиях нам приходится работать. Мне кажется, все изменится со временем. Конечно, это еще и вопрос денег. Все изменится, когда система образования будет финансироваться в достаточной мере, а не по остаточному принципу как сейчас.

- После подведения итогов конкурса у вас была видеоконференция с президентом Владимиром Путиным. Как это происходило?

- Это было странно. Нас заранее предупредили, что не будет возможности задавать вопросы. Некоторым конкурсантам просто выдали темы, которые они должны озвучить в ходе обращения с президентом. Что конкурсанты и сделали, как ответственные учителя, которые не хотят подводить организаторов конкурса. Все это мероприятие было, на мой взгляд, достаточно формальным, не отражающим ни реальные потребности учителей, ни их реальные взгляды, убеждения, повестку, проблемы.

- Вас долго консультировали перед общением с президентом? О чем говорили?

- Лично я в этом не участвовал. Не знаю, в силу моей профсоюзной работы или потому что я сразу дал понять, что в таком мероприятии участвовать не хочу. Но как один из лауреатов я был обязан присутствовать в этом зале.

- Из городских чиновников кто и как первым поздравил вас с Малым хрустальным пеликаном?

- Меня очень тепло встретили в Петербурге в моей школе вчера (4 февраля - ЗАКС.Ру). Были представители администрации района, начальник отдела образования. Очень тепло приветствовали. Комитет по образованию поздравил по телефону, еще когда я был в Волгограде.

- Вас же еще губернатор Александр Беглов поздравлял. На сайте Смольного публиковали его слова. До вас как их донесли?

- Я не знал об этом. Узнал сейчас от вас. Приятно.

- Вы председатель ячейки профсоюза "Учитель" в Петербурге. Как пришли к необходимости профсоюзной деятельности?

- Мне кажется, в нашем обществе есть огромная проблема, связанная с его атомизацией. Люди не доверяют друг другу, в том числе и учителя. Несмотря на то, что у нас общие проблемы, мы никак не можем их решить, потому что действуем поодиночке, а государство и армия чиновников наступают единым фронтом. Те люди, которые имею смелость что-то им возразить, зачастую просто увольняются по каким-то надуманным предлогам. Эта ситуация, в которой мы все оказались, привела меня к тому, что я вступил в профсоюз. Сперва это был Общероссийский профсоюз работников образования. Это стандартный, массовый профсоюз.

- "Желтый"?

- Да, его называют "желтым", хотя я смысл этого термина не до конца понимаю. Действительно, он, с одной стороны, очень массовый, но с другой, не проявляет какой-то активности в защите прав педагогов. Он занимается другими вопросами, возможно, тоже важными, не хочу их критиковать. Они организовывают отдых учителей в санаториях, образовательные мероприятия, но не связанные с трудовыми правами педагогов. Когда я понял, что мне с ними не по пути, вступил в профсоюз "Учитель". Я слышал о нем как о профсоюзе, который не боится поднимать острые темы, благодаря которому, например, учителя сейчас получают оплату работы на ЕГЭ и ОГЭ. Еще пять лет назад этого не было, и не верилось, что это возможно. Через год после вступления меня избрали председателем территориальной организации по Санкт-Петербургу. Это для меня большая часть.

- Как давно вы в профсоюзе?

- С октября 2019 года.

- За это время какие у профсоюза были основные достижения?

- Очень сложно в нашей сфере образования выделять какие-то достижения. Мы постоянно поднимаем острые темы и пытаемся оказывать давление. Иногда происходят какие-то сдвиги. Например, случай с оплатой ЕГЭ и ОГЭ, который я уже привел. Или 536-й приказ, который закрепил за учителями право не присутствовать в школе 36 часов в неделю при ставке 18 учебных часов. Но государство и те чиновники, которые принимают эти решения, никогда не признаются, что сделали это под давлением профсоюза. Мы можем записать себе в копилку судебные процессы, которые выигрывали, восстановление учителей на работе - это достаточно частые, рядовые случаи. Из крупного - мы все время поднимаем самые острые вопросы сферы образования. Сейчас это вопрос со всероссийскими проверочными работами, которые отличаются вопиющей бессмысленностью, абсурдностью, колоссальным временем и силами, которые уходят у каждого учителя на их проведение.

- Давайте объясним, что такое всероссийские проверочные работы.

- Это стандартные тестовые материалы, которые распространяются по всем школам страны. Школьники с 4 по 9 класс обязаны писать их по ряду предметов. Учителя очень долго и кропотливо проверяют эти тесты по ключам, которые часто не сходятся с правильными ответами. Зачастую у нас в Петербурге организуется взаимопроверка, то есть учителя из разных школ обмениваются этими работами и проверяют их заново, заполняют огромные таблицы. Все это делается ради того, чтобы какие-то чиновники потом сформировали красивый отчет о том, как здорово они оценили качество школьного образования. В декабре появилась совершенно замечательная инициатива, по которой учитель должен составить еще и анализ этих всероссийских проверочных работ - сам себя высек, проанализировал, сказал, что он делал в своей работе плохо и как он будет исправляться. Вместо того, чтобы проверять домашние задания, готовиться к урокам и отдыхать, учителя до ночи сидят с проверкой этих странных заданий.

- Какая у профсоюза была позиция по дистанционному образованию?

- Сейчас, думаю, уже есть консенсус по поводу того, что дистанционное обучение не может быть достаточно качественным, чтобы заменить очный образовательный процесс. Главная задача педагога - организовать учебное пространство для ребенка, чтобы ребенок учился, узнавал что-то новое и так далее. Учитель - это не просто лицо на экране, которое рассказывает, что 2х2=4, а Москва - столица России. Эти знания сегодня ребенок и так может найти и узнать. Задача учителя организовать процесс так, чтобы ребенок таки узнал. А в дистанционный формат эта задача не переносится. Учитель не может ни контролировать ребенка, ни помочь ему организовать свое рабочее пространство. По моему личному мнению, дистанционное обучение - вынужденная мера, которая вполне оправдана в условиях эпидемии, но ни о каком качественном образовательном процессе говорить не приходится. При первой возможности вернуться в школу, это надо делать.

- Но сейчас проблема решена?

- Мы работаем очно, это плюс. Но работаем в очень специфических условиях. Есть требования Роспотребнадзора, которые заставляют педагога выполнять ряд несвойственных ему функций. Он должен измерять температуру на входе у каждого ученика; бегать между кабинетами, у учителей нет теперь своих предметных кабинетов; есть требование, чтобы уроки заканчивались в разное время, это приводит к тому, что ученики и учителя часто оказываются без отдыха; есть смешанное обучение, которое разрешает отдельным ученикам оставаться дома и это приводит к дополнительной нагрузке, особенно в конце учебного года, когда школа должна этих детей аттестовать.

- Назовите три главные проблемы учительского сообщества в Петербурге, на ваш взгляд.

- Давление на свободу учителя: необходимость проводить формальные мероприятия вроде классных часов и каких-то уроков. У учителя есть право на свободу выбора средств и методов преподавания, но взамен этого сверху спускают какие-то инициативы.

- Что вы имеете ввиду? О каких уроках идет речь?

- Приходит в школу требование, что завтра вы должны провести такой-то урок. Посвященный, например, вопросам энергосбережения или патриотизма. Завтра памятная дата - проведите к ней уроки и пришлите фотоотчет.

- Такие просьбы спускают районные администрации?

- Они обычно исходят от Министерства просвещения, да и с более нижних уровней тоже. Как раз урок по энергосбережению был городской инициативой. И учитель вынужден отменять свой урок и проводить такой урок. Это чистой воды вмешательство государства в образование, зачастую носящее идеологический характер.

Вторая проблема - колоссальная нагрузка на учителей. Чтобы получать приемлемую зарплату, учитель вынужден брать на себя огромную нагрузку в часах. Люди работают на полторы-две ставки, это часто приводит к снижению качества образовательного процесса. А третье - это беззащитность перед начальством, перед чиновниками. Учитель сплошь и рядом оказывается крайним при любых конфликтах. Скажем, получил ребенок травму в школе - обязательно должен быть найден виновный педагог. Это не зависит от обстоятельств. Даже если ребенок шел на перемене и споткнулся. Казалось бы, при чем тут учитель? Но выговор обязательно нужно объявить учителю.

- Видел у вас в Instagram, что вы отстаиваете идею выборов директоров. Зачем это нужно?

- Потому что директора в любом случае действуют в интересах людей, которые их назначили и которые могут их уволить. Сейчас это чиновники. В Петербурге это комитет по образованию и отделы образования администраций районов. Любой директор будет от них зависеть, будет выполнять все их прихоти, капризы, следовать инструкциям, которые они присылают в школы. Если мы хотим, чтобы директора действовали в интересах учителей, учеников и родителей, они должны назначаться или выбираться педсоветом или управляющим советом школы, включающим в себя родителей, может быть даже ученикам можно дать право совещательного голоса. Пусть даже в этом управляющем совете будут чиновники, но директор должен понимать, в чьих интересах он действует. Мне кажется, это назревшая идея, а главное - уже есть законодательная рамка. В законе об образовании черным по белому написано, что директор может выбираться коллективом школы. Но правоприменительная практика и региональные законы таковы, что этого не происходит.

- В свое время вы подписывали обращения в поддержку фигурантов "пензенского дела" и протестующих в Белоруссии. Зачем вам это?

- Это моя гражданская позиция. Я считаю, что пытки недопустимы. Особенно в XXI веке. Мы много говорим о том, что наша страна победила фашизм, но если мы посмотрим, что сейчас происходит в отделениях полиции, как у нас полицейские иногда подкидывают наркотики неугодным журналистам, как у нас пытают людей, выбивают из них признательные показания… Меня очень тронула история Азата Мифтахова, моего коллеги-математика, которому сфабриковали уголовное дело и пытали его, чтобы он признал вину, а сейчас посадили на шесть лет. На мой взгляд, это вопиющий случай беззакония. В таких ситуациях я как человек и гражданин России не могу оставаться в стороне. Я делаю то, что считаю нужным и правильным.

- Проблем из-за этого никогда не возникало?

- Сплошь и рядом. Я регулярно получаю советы от более опытных работников сферы образования не высовываться, убрать свои подписи здесь, там, скрыть свои аккаунты в социальных сетях, чтобы их не увидели люди, которые могут испортить мне жизнь. Пока это все ограничивается словами и советами. Один раз только меня вызвали на воспитательную беседу в комитет по образованию, но это тоже не страшно по сравнению с теми испытаниями, которые проходят многие мои коллеги. Мой коллега из Ростова-на-Дону Андрей Рябчук, с которым имею честь быть лично знакомым, был уволен и арестован на пять суток за свою гражданскую позицию. Мне пока везет чуть больше, не знаю, сколько это будет продолжаться.

- Рябчука уволили из двух школ за присутствие на протестной акции и за посты в личных соцсетях, в которых он высказывался на политические темы. Вы это восприняли как звоночек для себя?

- Этих звоночков раздается столько, что они уже сливаются в какую-то какофонию. Если на каждый из них обращать внимание и менять свою жизнь, свои принципы, свои идеалы, то стоит ли вообще такая жизнь чего-то? Я считаю, что Александр был прав в том, что не прятал свои идеалы и принципы. Таких моральных дилемм у человека быть не должно. Он не должен думать, сохранить свою свободу, здоровье, жизнь или сохранить свои идеалы.

- Вы говорили про профилактическую беседу в комитете по образованию. У нее был какой-то повод или в целом накопилось к вам вопросов?

- Беседа была общей. Поскольку я активно занимаюсь профсоюзной работой, в социальных сетях иногда пишу то, что не все готовы читать, меня вызвали. Провели беседу о том, что, возможно, мне стоит быть осторожнее, возможно, стоит уйти из профсоюза и просто работать учителем. Я все внимательно послушал.

- Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в российских школах появятся советники по воспитательной работе. Ожидается, что они будут говорить с детьми о политике и об участии в митингах. Как вы к этому относитесь?

- Реальный эффект, думаю, будет совершенно минимальным. Говорят, что они будут общаться с детьми. Хотел бы я на это посмотреть. Совершенно уверен, что дети воспримут все со смехом, как продолжение "театра абсурда". Скорее, это еще больше их убедит в оппозиционных взглядах, если они у них есть. Но я не думаю, что эти люди действительно будут говорить с детьми. Скорее всего, их работа будет посвящена какой-то отчетности, каким-то бумагам, потому что бумаги и будут проверяться в конечном счете.

В целом, мы видим, что власть очень обеспокоена молодежью, ее взглядами и убеждениями. Битву за молодые умы она, конечно, проиграла - молодежь телевизор не смотрит. Сейчас пытаются решить проблему своим привычным способом, дешевым, но на их взгляд работающим. Работать это, конечно, не будет. Воспитательная работа вообще не так устроена, так массово ее нельзя проводить. Поэтому, думаю, что в каждой школе будут сидеть какие-то люди, писать какие-то отчеты о том, что они провели огромное количество бесед и все дети раскаялись.

- Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов выступал за то, чтобы запретить учителям работать в избирательных комиссиях. Таким образом он хотел защитить моральный облик педагога. Но подработка в УИК - возможность увеличить и без того небольшой доход учителя. Что вы по этому поводу думаете?

- Конечно, такой запрет выглядел бы абсурдно. Мы не можем людям запретить заниматься работой в комиссиях по их профессиональному признаку. Мне кажется, это подмена реальной проблемы несколько абсурдным решением. Реальная проблема заключается в том, что есть некоторое количество учителей (их не так много), которые работают на избирательных участках и часть из них может участвовать в фальсификациях выборов, во всяком случае, судя по тем данным, что у меня есть. Проблема в том, что эти преступления не расследуются, а не в том, что учителя работают в избирательных комиссиях. При желании государство давно могло бы найти виновных и наказать их, чтобы другим было не повадно.

-Но вы согласны с тем, что тень на профессию бросают истории учителей-фальсификаторов и учителей, которых вместе с армией других бюджетников отправляют на первомайские демонстрации или на досрочное голосование?

- Да, согласен. Мне очень жаль, что мои коллеги занимаются этим. Причем некоторые из них делают это в соответствии со своими убеждениями. Они считают, что это правильно, что нам нужно вернуться к какому-то тоталитарному государству. Но это единичные случаи. Большинство делают это от беспомощности, от осознания того, что они ничего не могут поменять, ничего не могут сделать с огромной системой, что их голос ничего не значит. Это нужно менять формированием горизонтальных связей и убеждением людей тем, что все в наших руках, что нас много и что эти проблемы касаются всех. Когда все люди поднимают руки, конечно, ничего не происходит, но когда все берутся за дело и пытаются сделать свою страну и сферу образования лучше, то нет ничего невозможного.

Беседовал Сергей Еремеев / фото предоставлены Иваном Меньшиковым

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