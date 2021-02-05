СК уведомил Фургала о завершении следствия по его делу

Следственный комитет уведомил экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о завершении следственных действий в рамках дела об организации убийств, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Карапетяна.

По словам адвоката, Фургал и его защитники приступят к ознакомлению с материалами дела в понедельник, 8 февраля. Карапетян отметил, что объем дела составляет порядка 75 томов, и следствие рассчитывает, что участники ознакомятся с ним до конца апреля.

Ранее Следственный комитет предъявил обвинение Фургалу в окончательной редакции. Его обвиняют в убийстве двух предпринимателей по найму, покушении на жизнь еще одного бизнесмена и незаконном хранении оружия.

Фургала задержали 9 июля 2020 года, в то время он был губернатором Хабаровского края. Он отрицает свою вину. Жители Хабаровского края в течение нескольких месяцев каждый день выходили на акции протеста в его поддержку и высказывали недовольство назначенным вместо него врио губернатора Михаилом Дегтяревым.