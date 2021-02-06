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10:30

Силовики снова пришли с обысками к активистам в Петербурге

фото ЗакС политика Силовики снова пришли с обысками к активистам в Петербурге

Правоохранители пришли с обысками к ряду петербургских активистов по местам прописки рано утром 6 февраля. 

Сотрудники органов пришли к активистам "Весны" Павлу Чупрунову, Илье Гантваргу, бывшему пресс-секретарю движения Артему Уйманену, бывшему депутату МО "Финляндиский округ" Светлане Уткиной, активистке "Бессрочного протеста" Светлане Ковалец, активистам Гавриле Филлипову и Артему Владимирову.

"ОВД-Инфо" со ссылкой на родственников сообщает, что пришли с обысками также к Андрею Агееву и Денису Старикову и еще одному активисту, имя которого не называется. С каким делом связаны обыски, пока неясно.

Обновлено 10:54 Красимир Врански сообщил об обысках у экоактивистки Марины Паркиной, из ее квартиры изъяли всю технику. По словам Врански, сама Паркина сейчас находится в роддоме.

Обновлено 11:48 Также с обыском пришли к родителям активиста "Весны" Константина Похильчука.

Неделю назад правоохранители уже устраивали обыски у активистов – по делу о перекрытии дорог во время акции протеста 23 января. Напомним, дело по ст. 267 УК РФ возбудили из-за того, что протестующие, вытесненные с Сенатской площади, переместились шествием на Невский проспект.


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