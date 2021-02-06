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11:05

Акцию по раздельному сбору мусора в Петербурге отменили по рекомендации полиции

фото ЗакС политика Акцию по раздельному сбору мусора в Петербурге отменили по рекомендации полиции

Администрация Центрального района Петербурга и районное начальство МВД попросило не проводить 6 февраля акцию движения "Раздельный сбор" на улице Марата, сообщил в Twitter муниципальный депутат МО "Владимирский округ" Денис Смирных. 

В группе движения "ВКонтакте" эту информацию подтвердили. Там сообщается, что акции не будет:

"Нам настоятельно рекомендовали не устраивать никаких мероприятий в центре, по этой же причине отмены и на других точках. Мы решили не испытывать судьбу".

Отметим, акции "Раздельного сбора" проходят каждую первую субботу месяца в различных районах Петербурга. Волонтеры принимают от жителей пластик, упаковочные материалы и другое вторсырье. В конце дня мусор сдают на переработку.

Напомним, последние две недели на выходных проходили крупные несанкционированные акции "Свободу Навальному", объединившие тысячи противников действующей власти и заканчивавшиеся массовыми задержаниями. Сторонники Навального объявили, что до конца зимы новых шествий и митингов не планируется. Однако в центре Петербурга уже вечером 5 февраля заметили большое количество сотрудников силовых ведомств. На Невском проспекте и на Дворцовой площади стоят ограждения. 

Утром 6 февраля минимум у 10 петербургских активистов прошли обыски. Среди них, помимо участников оппозиционных организаций, экоактивистка Марина Паркина. По словам соратника Паркиной Красимира Врански, сама она во время обыска лежала в роддоме.

Фото: vk.com/Раздельный сбор Центральный район СПб


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