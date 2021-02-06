Telegram заблокировал каналы с персональными данными силовиков, судей и журналистов

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке каналов в мессенджере, в которых публиковались телефоны и адреса российских силовиков, прокуроров, судей и журналистов.

В своем сообщении Дуров подчеркнул, что подобные каналы противоречили правилам мессенджера, "которые запрещают публичные призывы к насилию".

"Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением. Однако в связи с этими каналами уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS – оно не получает одобрение Apple. В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными", - написал Дуров.

Каналы, в которых публиковались персональные данные, начали появляться после протестов 23 и 31 января. В начале февраля на них обратил внимание Роскомнадзор и потребовал от Telegram прекратить распространение персональных данных.