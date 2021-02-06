18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:11

Telegram заблокировал каналы с персональными данными силовиков, судей и журналистов

фото ЗакС политика Telegram заблокировал каналы с персональными данными силовиков, судей и журналистов

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке каналов в мессенджере, в которых публиковались телефоны и адреса российских силовиков, прокуроров, судей и журналистов.

В своем сообщении Дуров подчеркнул, что подобные каналы противоречили правилам мессенджера, "которые запрещают публичные призывы к насилию".

"Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением. Однако в связи с этими каналами уже более недели не выходит экстренное обновление Telegram для iOS – оно не получает одобрение Apple. В результате сегодня мы приняли решение заблокировать проблемные каналы с личными данными", - написал Дуров.

Каналы, в которых публиковались персональные данные, начали появляться после протестов 23 и 31 января. В начале февраля на них обратил внимание Роскомнадзор и потребовал от Telegram прекратить распространение персональных данных.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

12:44 Станции метро "Невский проспект" закроют ради "безопасности пассажиров"

10:30 Силовики снова пришли с обысками к активистам в Петербурге

5 февраля, 19:52 Вишневский призвал Беглова снять "коронавирусные" ограничения на проведение митингов в Петербурге

5 февраля, 18:55 На столичного мундепа Янкаускаса завели отдельное "санитарное дело"

5 февраля, 18:31 В Петербурге слабослышащего и не говорящего инвалида оштрафовали за "скандирование лозунгов" на протесте 31 января

5 февраля, 17:22 Россия высылает дипломатов ФРГ, Польши и Швеции за повышенный интерес к протестам

5 февраля, 16:23 "Написали на снегу слово "Свобода": В Москве задержали 25 облаченных в форму ОМОН активистов

5 февраля, 15:26 Беглов поблагодарил сотрудников ОМОНа за работу во время эпидемии коронавируса

5 февраля, 14:49 Суд арестовал подозреваемого в нападении на омоновца на митинге 31 января в Петербурге

5 февраля, 14:25 Союз журналистов России убедил Росгвардию, МВД и Роскомнадзор в необходимости отличительных знаков прессы


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:44 Станции метро "Невский проспект" закроют ради "безопасности пассажиров"

12:11 Telegram заблокировал каналы с персональными данными силовиков, судей и журналистов

11:22 Число умерших от коронавируса в Петербурге превысило 10 тысяч человек

11:05 Акцию по раздельному сбору мусора в Петербурге отменили по рекомендации полиции

10:30 Силовики снова пришли с обысками к активистам в Петербурге

5 февраля, 20:53 СК уведомил Фургала о завершении следствия по его делу

5 февраля, 20:23 Михаила Ефремова этапировали в Москву для следственных действий

5 февраля, 19:52 Вишневский призвал Беглова снять "коронавирусные" ограничения на проведение митингов в Петербурге

5 февраля, 19:26 Муниципал: Смольный подтвердил намерение сохранить Жемчужный пляж на юге Петербурга

5 февраля, 18:55 На столичного мундепа Янкаускаса завели отдельное "санитарное дело"

5 февраля, 18:37 Суд отложил рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана до 12 февраля

5 февраля, 18:31 В Петербурге слабослышащего и не говорящего инвалида оштрафовали за "скандирование лозунгов" на протесте 31 января

5 февраля, 18:04 "Честь для для меня, я очень польщен": Невзоров прокомментировал требование РВИО проверить его слова о Зое Космодемьянской

5 февраля, 17:55 Росгвардия решила защитить своих бойцов, потратив 215 млн рублей на новые бронежилеты

5 февраля, 17:26 Глава Минздрава заявил об отступлении коронавируса в России на фоне массовой вакцинации

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru