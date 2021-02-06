Станцию метро "Невский проспект" закроют ради "безопасности пассажиров"

Петербургский метрополитен сообщил, что с 13:00 оба вестибюля станции метро "Невский проспект" будут закрыты для входа и выхода пассажиров "в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок". В комитете по транспорту уточнили, что это будет сделано по требованию полиции.

Обновлено 12:49 Комитет по транспорту также сообщил, что по требованию управления МВД по Петербургу движение общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам приостановлено. Автобусы №№3, 10, 15, 22, 24, 26, 27, 49, 54, 65, 74, 76, 91, 105, 141, 181, 191, троллейбусы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 22, трамвай №3 направлены по укороченным трассам.

Тем временем на Невском проспекте наблюдается большое скопление силовиков, полицейской техники, проезды перекрыты, сообщают очевидцы.

По данным "Яндекс.Карты" перекрыты выезды на Невский проспект с Большой Конюшенной, Караванной улицам, Литейному проспекту, набережной Фонтанки, Садовой и других близлежащих улиц. На улицах в районе проспекта наблюдаются большие пробки,пользователи недоумевают, почему все перекрыто.

Выезды на Невский заставлены снегоуборочной техникой, фотографии публикует канал "Протестный Петербург".

Фото: "Протестный Петербург" / Telegram

Движение по Гороховой улице перекрыто от Пионерской площади до набережной Фонтанки, там также наблюдаются большие пробки.

Обновлено 14:23 На Сенной площади припаркованы автозаки, движение по Садовой улице доступно по одной полосе, в сторону Невского проспекта движение закрыто.

Фото: ЗАКС.Ру

Ранее столь большое скопление силовиков, полицейской и снегоуборочной техники наблюдалось на Невском проспекте перед акцией протеста 31 января в поддержку Алексея Навального. Тогда в последний момент участники собрались у ТЮЗа и в итоге прошли шествием по центру Петербурга.

Сторонники Навального ранее сообщили, что пока новых акций протеста проводить не планируется. О каких-либо планах на митинги 6 февраля они не объявляли.