"Интерфакс": Прокурору по делам Навального предоставили госзащиту

Прокурор Екатерина Фролова, участвующая в процессах по делам политика Алексея Навального, получила государственную защиту, пишут "Интерфакс" и "МБХ медиа" со ссылкой на источники.

По словам источников, Фроловой предоставлена личная охрана. На заседаниях по делам Навального 2 и 5 февраля в Мосгорсуде и Бабушкинском суде Москвы очевидцы заметили, что ее сопровождали люди в штатском. С чем связаны подобные меры защиты прокурора, не уточняется.

2 февраля Симоновский суд на выездном заседании Мосгорсуда решил удовлетворить требование ФСИН о замене условного срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года. 5 февраля политика из СИЗО доставили в Бабушкинский суд на заседание по делу о клевете на ветерана.