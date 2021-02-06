18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:34

Фотограф Дмитрий Марков выставил на аукцион снимок силовика перед портретом Путина

фото ЗакС политика Фотограф Дмитрий Марков выставил на аукцион снимок силовика перед портретом Путина

Фотограф Дмитрий Марков в своем Facebook выставил на аукцион фотографию, сделанную в ОВД Косино-Ухтомский, куда его доставили после задержания у Мосгорсуда во время заседания по замене условного срока Алексея Навального на реальный.

Стартовая цена за авторский отпечаток снимка силовика в балаклаве, сидящего перед портретом Владимира Путина, составила 10 тысяч рублей. На 14:00 максимальная ставка была 250 тысяч. Аукцион продлится до 12:00 7 февраля. Вырученные средства Марков намерен перевести "ОВД-Инфо" и "Апологии протеста".

В день заседания Симоновского суда Москвы на выезде в Мосгорсуде задержали свыше 200 человек, пришедших к зданию суда. Марков был в их числе. В тот день, 2 февраля, Симоновский суд удовлетворил требование ФСИН заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный – 3,5 года.

фото: Дмитрий Марков / Facebook

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

13:53 "Интерфакс": Прокурору по делам Навального предоставили госзащиту

5 февраля, 18:37 Суд отложил рассмотрение дела Навального о клевете на ветерана до 12 февраля

5 февраля, 10:09 Суд начал рассматривать дело Навального о клевете: в зале заседания - британский дипломат

4 февраля, 20:20 Адвокат Навального: По делу о клевете на ветерана его не могут лишить свободы

4 февраля, 19:20 "Где их всенародная поддержка?": Навальный написал обращение из СИЗО

4 февраля, 15:50 Инфраструктура для массовых репрессий

4 февраля, 14:59 Соболь оштрафовали за неповиновение полиции во время ожидания прилёта Навального во Внуково

4 февраля, 11:20 Павловский: Молчит наша так называемая интеллигенция - рядом человека берут, а они молчат

4 февраля, 9:31 В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях из-за дела Навального

3 февраля, 18:51 Зюганов: Власти по-прежнему больше боятся не Навального, а левого поворота


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
18:02 Вишневский обратился в ГУ МВД и прокуратуру из-за перекрытия Невского проспекта силовиками

17:48 Эрмитаж и музей Ахматовой ждут петербуржцев, не попавших к ним из-за перекрытия Невского проспекта

16:46 Полиция провела обыски по 30 адресам по делу о перекрытии дорог в Петербурге

16:25 По Петербургу с препятствиями

16:22 Смольный объявил о восстановлении движения общественного транспорта по Невскому проспекту

16:11 В ГУ МВД  по Петербургу заявили, что ограничение работы транспорта не в их компетенции

15:40 Более 10 автобусов силовиков пригнали к памятнику жертвам политрепрессий

15:05 Станцию метро "Невский проспект" снова открыли для пассажиров

14:34 Фотограф Дмитрий Марков выставил на аукцион снимок силовика перед портретом Путина

13:53 "Интерфакс": Прокурору по делам Навального предоставили госзащиту

13:24 Беременной экоактивистке стало плохо при обыске по делу о перекрытии дорог на акции 23 января

12:44 Станцию метро "Невский проспект" закроют ради "безопасности пассажиров"

12:11 Telegram заблокировал каналы с персональными данными силовиков, судей и журналистов

11:22 Число умерших от коронавируса в Петербурге превысило 10 тысяч человек

11:05 Акцию по раздельному сбору мусора в Петербурге отменили по рекомендации полиции

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru