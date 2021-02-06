Фотограф Дмитрий Марков выставил на аукцион снимок силовика перед портретом Путина

Фотограф Дмитрий Марков в своем Facebook выставил на аукцион фотографию, сделанную в ОВД Косино-Ухтомский, куда его доставили после задержания у Мосгорсуда во время заседания по замене условного срока Алексея Навального на реальный.

Стартовая цена за авторский отпечаток снимка силовика в балаклаве, сидящего перед портретом Владимира Путина, составила 10 тысяч рублей. На 14:00 максимальная ставка была 250 тысяч. Аукцион продлится до 12:00 7 февраля. Вырученные средства Марков намерен перевести "ОВД-Инфо" и "Апологии протеста".

В день заседания Симоновского суда Москвы на выезде в Мосгорсуде задержали свыше 200 человек, пришедших к зданию суда. Марков был в их числе. В тот день, 2 февраля, Симоновский суд удовлетворил требование ФСИН заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный – 3,5 года.

фото: Дмитрий Марков / Facebook