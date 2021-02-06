Смольный объявил о восстановлении движения общественного транспорта по Невскому проспекту

Комитет по транспорту объявил, что с 16:00 на Невском проспекте и прилегающих улицах возобновилось движение общественного транспорта.

На Невском проспекте постепенно начали убирать выставленные ранее кордоны, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру. Уже убрали заграждения на проспекте в районе станции метро "Адмиралтейская". С Дворцовой площади уезжает снегоуборочная техника и пригнанные туда сотрудники ОМОНа.

Ранее около 15:00 открылась для пассажиров станция метро "Невский проспект". В 13:00 ее закрывали "по требованию полиции". Несмотря на это утверждение комитета по транспорту, в ГУ МВД по Петербургу заявили, что вопросы ограничения дорожного движение не входит в компетенцию полиции.

Невский проспект оказался перекрыт силовиками, полицейской и снегоуборочной техникой утром 6 февраля. Выезды на магистраль были закрыты, движение транспорта по ней приостановлено, петербуржцам приходилось стоять в огромных пробках.

Ранее столь большое скопление правоохранителей наблюдалось на Невском проспекте перед акцией протеста 31 января в поддержку Алексея Навального. Тогда в последний момент участники собрались у ТЮЗа и в итоге прошли шествием по центру Петербурга.

Сторонники Навального ранее сообщили, что пока новых акций протеста проводить не планируется. О каких-либо планах на митинги 6 февраля они не объявляли.