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16:25

По Петербургу с препятствиями

Центр Петербурга днем 6 февраля на несколько часов оказался перекрыт полицией, Росгвардией и ОМОНом. Никаких протестных мероприятий на этот день запланировано в центре города не было, но благодаря многочисленным преградам из снегоуборочной техники и служебных машин силовиков субботние прогулки петербуржцев и гостей города по Невскому проспекту и ближайшим улицам оказались похожи на квест с неизвестными правилами игры. 

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Движение общественного транспорта от площади Восстания до Дворцовой площади по Невскому проспекту после полудня было приостановлено. Станция "Невский проспект" была закрыта на вход и выход около часа дня "в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок". В 14:56 в Telegram-канале "Метро Петербурга" было объявлено об открытии этой станции, но для пассажиров и прохожих она еще какое-то время выглядела, как место, где очень усердно "обеспечивают безопасность". На выходе из вестибюля на канале Грибоедова пассажиров ожидали ограждения и полицейские, выставившие щиты. На Невский проспект выход из метро выглядел едва ли возможным, а с набережной на главную улицу города силовики не пропускали. При этом начальник управления информации ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти заявил, что перекрытие улиц и движения транспорта находится не в компетенции его ведомства. 

Вдоль всего Невского проспекта горожане активно интересовались у полиции, что происходит и как пройти к нужной улице: свернуть с главной магистрали после короткой беседы с людьми в форме разрешено, "а обратно вы уже сюда не вернетесь", предупреждали полицейские.  Гуляющие жаловались, что не могут забрать вовремя ребенка из школы, пройти до нужного кафе, где назначена встреча с друзьями, в музей, и так далее. От прохожих на Невском и ближаших улицах нередко доносилось что-то вроде: "Но ведь реально сегодня никто выходить не планировал!".  Одна политическая акция 6 февраля все-таки в городе намечалась, правда далеко от Невского проспекта. Несколько активистов собирались возложить цветы к памятнику Жертвам политических репрессий. Но из-за перекрытия дорог на подъездах к Воскресенской набережной и ее в итоге отменили. Отказаться от своего мероприятия пришлось и экоактивистам - они намеревались провести акцию по раздельному сбору мусора, но передумали из-за "настоятельной рекомендации" районного МВД.  

На вопрос прохожих на Невском проспекте, как долго будут длиться ограничения движения, один из  стоявших в оцеплении сотрудников полиции неуверенно отвечал петербуржцам: "Наверное, часов до шести". Прогноз неизвестного правоохранителя не сбылся: к четырем часам дня снегоуборочная техника и автомобили силовиков начали разъезжаться, а движение по центру города восстанавливаться. 


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