Полиция провела обыски по 30 адресам по делу о перекрытии дорог в Петербурге

Управление МВД по Петербургу прокоментировало обыски у активистов, заявив, что силовики нанесли им визиты в рамках расследования дела о перекрытии дорог на акции протеста 23 января.

Обыски прошли по 30 адресам. Полицейские искали "предметы и документы, имеющие доказательное значение для расследования". По словам представителей МВД, изъято "большое количество портативной техники, агитационных материалов, в том числе направленных против высших органов госвласти".

Отдельно возникли претензии у полиции к активисту "Весны" Илье Гантваргу: при обыске у него изъяли полицейскую форму. Теперь полиция устанавливает "происхождение предметов форменного обмундирования" и проводит проверку, "по результатам которой будет принято процессуальное решение".

Напомним, в воскресенье, 6 февраля, силовики пришли с обысками к ряду активистов. По месту прописки они постучались в двери к активистам "Весны", бывшему депутату МО "Финляндский округ" Светлане Уткиной, активистам "бессрочки" и другим.

фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти