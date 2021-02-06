Эрмитаж и музей Ахматовой ждут петербуржцев, не попавших к ним из-за перекрытия Невского проспекта

Эрмитаж и музей Ахматовой в своих соцсетях заявили, что не попавшие к ним из-за перекрытия Невского проспекта и близлежащих улиц смогут посетить их по ранее купленным билетам.

Эрмитаж сообщил, что это коснется тех посетителей, которые опоздали на сеансы. В музей пообещали их допускать беспрепятственно. В музее Ахматовой заявили, что купившие билеты на 6 февраля смогут использовать их в течение месяца.

Невский проспект и улицы вокруг него на несколько часов оказались перекрыты сотрудниками полиции, Росгвардии и ОМОНа. Не работало метро "Невский проспект", было закрыто движение транспорта, выезды на Невский были перекрыты снегоуборочной техникой. При этом ни о каких протестных акциях, как было 23 и 31 января, не заявлялось. ЗАКС.Ру показал, как это было.