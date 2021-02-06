В Петербурге задержали рэпера Славу КПСС

Полиция Петербурга 6 февраля задержала рэпера Славу КПСС (настоящее имя — Вячеслав Машнов). Об этом сам исполнитель сообщил в Twitter.

По информации "Правозащиты Открытки", Машнова везут в 78-й отдел полиции. Сообщается, что к нему выехал адвокат Павел Ясман.

Поводом для задержания могла быть прогулка рэпера в ночь на 3 февраля по Невскому проспекту. В тот вечер после объявления решения суда о замене условного срока политику Алексею Навальному на реальный в центре Петербурга прошла стихийная акция в поддержку оппозиционера, были задержаны более 200 человек. Как сообщает "МБХ Медиа", Машнова обвиняют в хулиганстве: якобы он прокричал нецензурную речевку.

Как прошла акция в Петербурге в ночь со 2 на 3 февраля, читайте в материале ЗАКС.Ру.

фото: скриншот видео "Бумаги"