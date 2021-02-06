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20:50

Славу КПСС отпустили из полиции под обязательство о явке

фото ЗакС политика Славу КПСС отпустили из полиции под обязательство о явке

Рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, отпустили из 78-го отдела полиции под обязательство о явке в суд. Об этом сообщает Telegram-канал "Правозащита Открытки" со ссылкой на адвоката Павла Ясмана. 

Машнов был задержан 6 февраля из-за его прогулки по Невскому проспекту в день оглашения решения суда, заменившего условный срок политика Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный. В протоколе, отрывок из которого рэпер опубликовал в Twitter, говорится, что рэпер на центральной улице Петербурга якобы "выкрикивал выражения, содержащие в себе названия половых органов, при этом выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте в адрес неопределенного круга лиц". Также в документе утверждается, что Машнов "пренебрегал интересами общества", "игнорировал правила приличия и благопристойности".  

Рассматривать дело рэпера будет Куйбышевский районный суд Петербурга 10 февраля. 

фото: "Правозащита Открытки"

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