Славу КПСС отпустили из полиции под обязательство о явке

Рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Слава КПСС и Гнойный, отпустили из 78-го отдела полиции под обязательство о явке в суд. Об этом сообщает Telegram-канал "Правозащита Открытки" со ссылкой на адвоката Павла Ясмана.

Машнов был задержан 6 февраля из-за его прогулки по Невскому проспекту в день оглашения решения суда, заменившего условный срок политика Алексея Навального по делу "Ив Роше" на реальный. В протоколе, отрывок из которого рэпер опубликовал в Twitter, говорится, что рэпер на центральной улице Петербурга якобы "выкрикивал выражения, содержащие в себе названия половых органов, при этом выражался грубой нецензурной бранью в общественном месте в адрес неопределенного круга лиц". Также в документе утверждается, что Машнов "пренебрегал интересами общества", "игнорировал правила приличия и благопристойности".

Рассматривать дело рэпера будет Куйбышевский районный суд Петербурга 10 февраля.

фото: "Правозащита Открытки"