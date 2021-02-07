В Петербурге опробовали на себе вакцину "Спутник V" свыше ста тысяч человек

Накануне вечером, 6 февраля, Петербург перешагнул 100-тысячный рубеж по числу граждан, которым сделали прививку от COVID-19, о чем сообщил координационный совет по борьбе с распространением инфекции. Вакцинацию прошли 102 304 человека, причем 21 417 из них прошли весь ее цикл.

Параллельно с числом привившихся растет число свободных коек в стационарах, приспособленных для лечения коронавирусных пациентов: их насчитывается 44,9% (5 637 коек). Отметим, что именно в связи с ростом свободного коечного фонда на неделе руководство Петербурга решило вернуть к плановому режиму приема пациентов некоторые стационары, переформатированные под прием больных с COVID-19.

По последним данным, из федерального центра за весь период пандемии городу передали 218,6 тысяч доз отечественной вакцины.