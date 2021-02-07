В России насчитали еще 16 тысяч заражений коронавирусом, в Петербурге - 1175

В России за прошедшие сутки зафиксировали 16 048 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За это время скончалось 432, а сумели поправиться 19 884 человека, гласит статистика оперативного штаба.

Тройка регионов с самой плохой эпидемиологической динамикой остается неизменной: в Москве 2028 новых больных, в Петербурге – 1175, в Подмосковье – 923. За прошедшие сутки от инфекции в Петербурге поправилось 2339 человек и скончалось 39.

В мире Россия занимает четвертое место по числу пострадавших от пандемии коронавируса, уступая США, Индии и Бразилии.