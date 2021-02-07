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12:03

У стен петербургского ЗакСа появились ограждения и автозаки

фото ЗакС политика У стен петербургского ЗакСа появились ограждения и автозаки

Утром 7 февраля здание Мариинского дворца, где заседают петербургские депутаты, оказалось огороженным, а перед ним обнаружили припаркованные автозаки защитного цвета. Между тем, никаких акций оппозиции ни накануне, ни сегодня не было запланировано, что не помешало 6 февраля органам власти на продолжительное время закрыть центральные станции метро и перекрыть подступы к Невскому проспекту.

Отметим, что на прошлых выходных несанкционированное шествие в поддержку получившего реальный срок политика Алексея Навального имело одной из своих "остановок" именно пространство перед Мариинским дворцом. Перед ним скопились тысячи протестующих, разделенных и оттесненных вооруженными людьми. Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров в связи с этим публично выразил благодарность сотрудникам охраны дворца, раздал им грамоты и 8 февраля намерен вручить им награды. Более того, единоросс считает людей, охраняющих место его работы от сторонников Навального, достойными памятника в их честь.

фото: Telegram-канал "Ротонда"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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