Центр Петербурга вновь заставлен уборочной и полицейской техникой в отсутствие протестов

Дворцовая площадь, площадь Восстания и прилегающие к Невскому проспекту улицы, в том числе Литейный проспект, второй день подряд перекрыты автозаками и уборочными машинами. Социальные сети, в частности, Telegram-канал "Протестный Петербург", пестрят соответствующими фотографиями. Автозаки и представителей войсковых подразделений на Сенной площади заметили авторы Telegram-канала Mash. При этом, в отличие от событий недельной давности, уличных протестов в городе не запланировано, о чем еще в будние дни заявил штаб Алексея Навального в лице Леонида Волкова.

Ранним утром полицейские фургоны цвета "милитари" заметили у стен Мариинского дворца, где неделю назад образовался многотысячный стихийный несанкционированный митинг, разогнанный силовиками.

Отметим, что одновременно с петербургскими чрезвычайными мерами безопасности нечто подобное наблюдается и в Москве: телеканал "Дождь" показал, как загромождают металлическими ограждениями Манежную площадь. В столице крупных протестов тоже не намечалось.

фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"