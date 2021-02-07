"Почему-то не пускают даже дошираки": Арестованный на 39 суток Пивоваров написал из спецприемника

Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров, арестованный на 39 суток за сопротивление полиции и нарушение правил проведения митингов, рассказал об условиях своего содержания в столичном спецприемнике в Бирюлево. Арестанты, по его наблюдению, делятся на легко различимые две категории: "уголовники" и "политические". При этом, по сравнению со ставшим уже легендарным учреждением в подмосковном Сахарово, считает Пивоваров, ему еще относительно повезло. Правда, есть несколько жалоб: например, добиться, чтобы в камере не курили, у него пока не получается. Есть и проблемы со связью, которая пропадает во время дозволенных звонков близким людям.

"Похоже, что включают глушилку в соседней комнате. Предполагаю, что так хотят помешать политическим делать посты в соцсетях. Боремся с этим единым камерным протестом. Если продолжат — буду писать жалобы по всем инстанциям. В законе прямо написано про 15 минут звонков, если их нет, значит будем искать виновного", - гласит его текст.

Также Пивоварова не устраивает отсутствие электрических розеток и тот факт, что присылаемая ему лапша быстрого приготовления не проходит контроль администрации учреждения. Самым комфортным спецприемником для себя политик продолжает считать петербургский, на Захарьевской улице.

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