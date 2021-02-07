Молодежное "Яблоко" в Петербурге выступило против позиции Явлинского по Навальному

Резонансное выступление основателя "Яблока" Григория Явлинского, в котором он критически высказался о методах политической борьбы осужденного Алексея Навального, встретило протест в стане петербургского молодежного крыла партии. По мнению авторов заявления, своим выпадом Явлинский вредит сплочению оппозиции перед выборами в Государственную думу. Более того, косвенно молодые "яблочники" дают понять, что Явлинский тиражирует не вполне достоверную информацию.

"Мы прекрасно знаем, что никто не зовет несовершеннолетних на акции протеста. И мы видим, что подобные публикации "уничтожают любые наметки на коалиции". Мы не говорим, что Алексей Навальный всегда прав. Но нам кажется очевидным, что совсем не нужно поддерживать идеи человека, чтобы выражать солидарность с ним в момент, когда его сажают просто так после неудавшегося покушения на убийство", - говорится в тексте.

Его авторы обещают и далее критиковать заявления подобного толка, вне зависимости от статуса и партийной принадлежности спикера.

Напомним, что накануне Явлинский отказал сидящему в тюрьме Навальному в демократизме и связал его личность и политическую работу с репрессиями и страхом.

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