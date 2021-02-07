Беглов и Макаров поздравили митрополита Варсонофия с годовщиной его обретения сана

Петербургский губернатор Александр Беглов лично поздравил митрополита Варсонофия с юбилейной датой - тридцатилетием его епископской хиротонии. В своей речи он также поблагодарил священника за то, что тот продолжает следовать противоэпидемическим предписаниям в своей деятельности.

"Ваша жизнь – пример беззаветного служения Русской Православной Церкви. Вы всегда несли веру православную и помогали людям", - цитирует его реплику пресс-служба Смольного.

С аналогичным поздравлением выступил и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, присутствовавший 7 февраля на службе в Казанском соборе. По его мнению, за годы служения митрополит Варсонофий сумел приобрести любовь к людям.

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