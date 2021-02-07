За создание музея-заповедника на Охтинском мысе подписалось около тысячи петербуржцев

Идея создания на Охтинском мысе археологического заповедника собрала уже около тысячи голосов петербуржцев, передает издание "МБХ Медиа Северо-Запад" со ссылкой на активистку Екатерину Чиркову. Участком земли на сегодняшний день владеет компания "Газпром", в чьи планы входит строительство напротив Смольного офисного здания.

Петербургское правительство ранее получило распоряжение от президента, тоже обозначившего интерес к созданию музея-заповедника, однако активисты в настоящее время не питают иллюзий относительно реализации этих планов.

"Мы пока не вдохновляемся этим решением и совершенно не понимаем, что за этим стоит. Ведь сам "Газпром" никаких заявлений не делал, поэтому мы продолжаем собирать подписи президенту Путину. Согласно решению Верховного суда, можно застроить практически весь мыс, потому что там якобы ничего нет", - отметила Чиркова.

За мыс борются петербургские депутаты и градозащитники, поскольку на этом месте в результате раскопок в 2000-х годах были найдены целые средневековые крепости. До распоряжения Путина губернатор Александр Беглов сетовал на невозможность договориться с "Газпромом" в правовом поле и заполучить участок земли в городскую собственность.

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