В случае своего выдвижения в Госдуму Ройзман не пойдет от "Яблока"

Екатеринбургский политик Евгений Ройзман, пока не определившийся с желанием быть кандидатом в депутаты Государственной думы, заявил, что в случае своего выдвижения точно не обратится за помощью к партии "Яблоко". Причина тому - совершенные накануне высказывания о находящемся в заключении политике Алексее Навальном, который, по мнению Явлинского, способствует репрессиям и не может ассоциироваться с демократией.

"Да. Выдвижение в ГД от Яблока стало для меня невозможным", - написал бывший мэр столицы Урала в своем микроблоге.

Отметим, что петербургское молодежное крыло "Яблоко" выразило принципиальное несогласие с Григорием Явлинским, заявив, что он раскалывает оппозиционные ряды перед выборами в Госдуму и ведет себя деструктивно, частично дезинформируя общественность.

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