В Саратове задержали депутата-коммуниста, вывесившего на заседании облдумы плакат "Нет политическим репрессиям"

Саратовские правоохранители задержали местного депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, известила у себя в Facebook руководитель регионального обкома Ольга Алимова.

В разговоре с ИА "Свободные новости" помощник парламентария рассказал, что сначала в квартире Бондаренко раздался звонок и голос за дверью, не представившись, попросил его перепарковать автомобиль, поскольку он мешает проезду. Как только депутат вышел, его задержали полицейские. Сейчас политик находится в отделе.

Алимова высказала предположение, что Бондаренко привлёк внимание правоохранителей своим присутствием на акции 31 января в поддержку Алексея Навального. При этом, она пояснила, что на мероприятии депутат находился как наблюдатель.

Также 5 февраля Бондаренко совместно с однопартийцами вывесил на заседании облдумы плакат с надписью "Нет политическим репрессиям", параллельно заявив о готовности пойти на выборы в Госдуму.

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