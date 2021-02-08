Дети, играясь, потушили Вечный огонь в Красном селе

В Красном селе играющие в снежки дети потушили пламя Вечного огня: школьников нашли и передали родителям, решается вопрос о привлечении последних к административной ответственности, информирует ИА "Агентство журналистских расследований".
Мемориал затух на полчаса, оперативно восстановили пламя работники "ПетербургГаза".
Инцидент произошел накануне, о проблеме сообщила в полицию местная жительница.
Тем временем, полицейские быстро вычислили шаловливых детей - ими оказались мальчики 10 и 12 лет.
В отношении родителей могут возбудить дело по "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" (5.35 КоАП РФ).
Напомним, похожий инцидент не так давно произошел и в Петербурге: дети, играя в догонялки со снежками, случайно закинули один из "снарядов" в горелку пламени Вечного огня на Марсовом поле.