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10:25

Дети, играясь, потушили Вечный огонь в Красном селе

фото ЗакС политика Дети, играясь, потушили Вечный огонь в Красном селе

В Красном селе играющие в снежки дети потушили пламя Вечного огня: школьников нашли и передали родителям, решается вопрос о привлечении последних к административной ответственности, информирует ИА "Агентство журналистских расследований".

Мемориал затух на полчаса, оперативно восстановили пламя работники "ПетербургГаза".

Инцидент произошел накануне, о проблеме сообщила в полицию местная жительница.

Тем временем, полицейские быстро вычислили шаловливых детей - ими оказались мальчики 10 и 12 лет.

В отношении родителей могут возбудить дело по "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних" (5.35 КоАП РФ).

Напомним, похожий инцидент не так давно произошел и в Петербурге: дети, играя в догонялки со снежками, случайно закинули один из "снарядов" в горелку пламени Вечного огня на Марсовом поле.

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