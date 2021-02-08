Коронавирусом инфицировались почти 16 тысяч россиян, из которых 1551 - петербуржцы

За минувшие 24 часа диагноз "коронавирусная инфекция" официально подтвердился у 15 916 россиян, проинформировали в оперативном штабе. Таким образом, с начала распространения COVID-19 им инфицировались 3 983 197 граждан РФ.

Лидирует по количество заражений Москва - +1728 новых случаев. Следом расположились Петербург (1 551), Московская область (912), Нижегородская область (465) и Воронежская область (368).

Жертвами инфекции стали ещё 407 пациентов. За всё время она унесла жизни 77 068 россиян.

В то же время излечился 15 881 заражённый. Всего поборол болезнь 3 472 091 человек.