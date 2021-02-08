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11:00

Московские либертарианцы подали заявку на митинг в поддержку Навального 23 февраля

фото ЗакС политика Московские либертарианцы подали заявку на митинг в поддержку Навального 23 февраля

Столичные либертарианцы уведомили мэрию Москвы о намерении провести 23 февраля митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального и политзаключенных, поделился с "МБХ медиа" пресс-секретарь ЛПР Александр Гуд.

Заявленная численность участников - до пяти тысяч человек. В числе приоритетных мест проведения акции - Проспект Академика Сахарова, Лубянская площадь, Трубная площадь, Пушкинская площадь и другие.

Указывается также, что место может быть выбрано "по усмотрению мэрии Москвы".

На выходных, напомним, силовики вновь ожидали протестных волнений в обеих столицах, принимая беспрецедентные меры по ограждению центральных площадей и магистралей в городах.

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