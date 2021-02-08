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11:12

В ЗакСе одобрили День сотрудника ФСИН

фото ЗакС политика В ЗакСе одобрили День сотрудника ФСИН

Законопроект о праздновании 12 марта за счёт бюджета Петербурга Дня сотрудника уголовно-исполнительной системы рекомендовали к принятию в первом чтении. 

В понедельник, 8 февраля, внесенную губернатором Александром Бегловым инициативу одобрила комиссия по вопросам правопорядка и законности ЗакСа. 

Законопроект о новом празднике был подготовлен по ходатайству начальника регионального УФСИН Игоря Потапенко, сообщил депутатам заместитель председателя комитета по вопросам законности Смольного Игорь Любченко. Он также отметил, что Петербург станет одним из первых регионов, в котором этот день начнут отмечать за бюджетный счёт. 

Депутат Алексей Цивилев поинтересовался, как будет проходить празднование. 

- Все согласовывается с руководителями. Есть различные варианты: проведения праздничных концертов, приёмы, награждения, - перечислил Любченко. 

Председатель комиссии ЗакСа Александр Кущак рассказал коллегам, что недавно посетил тюрьму рядом со станцией метро "Ладожская". Видимо, он имел в виду исправительную колонию №7.

- У кого есть желание в тюрьму сходить? Я был недавно, мне очень понравилось, - поделился Кущак. 

Комиссия, состоящая только из членов "Единой России" и ЛДПР, поддержала инициативу о новом празднике единоглассно. Оппозиционные депутаты, ранее критиковавшие документ, на обсуждение не пришли.

Сергей Еремеев


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