КПРФ будет опротестовывать задержание своего саратовского депутата

Руководство КПРФ критически отреагировало на задержание своего саратовского депутата Николая Бондаренко и намерено защищать его права. По словам лидера партии Геннадия Зюганова, его коллеги уже отправили в отдел полиции адвоката. На место также выехали еще несколько депутатов-коммунистов. Между тем, у Бондаренко правоохранители отобрали телефон.

"Мы будем защищать, будем помогать, будем разбираться", - цитирует Зюганова РИА "Новости".

Саратовского политика, по всей видимости, могли задержать в связи с двумя обстоятельствами: во-первых, он участвовал в несанкционированной акции в поддержу Алексея Навальногго 31 января, а, во-вторых, 5 февраля вывесил во время заседании областной думы плакат с надписью "Нет политическим репрессиям".

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