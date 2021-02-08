Суд оставил в силе штраф краснодарской активистке Антоновой по делу о "нежелательной организации"

Ленинский райсуд Краснодара оставил в силе решение мирового суда о штрафе в 15 тысяч рублей, вынесенном в отношении местной активистки Яны Антоновой по делу об осуществлении деятельности "нежелательной организации" (статья 20.33 КоАП), поделился с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Как указано в постановлении о возбуждении административного дела, в 2019 году Антонова разместила в Facebook 30 заметок "проекта иностранной неправительственной организации Open Russia — MBK media (МБХ медиа)". В документе отдельно отмечается, что Open Russia признана в РФ нежелательной.

Примечательно, но в списке Минюста в числе "нежелательных организаций" нет "МБХ медиа", более того, Антоновой вменили репосты записей 2019 года, что автоматически говорит о том, что срок привлечения к ответственности давно истек

"Посмотрим, как суд будет выкручиваться по этому поводу. Будет очень интересно почитать мотивировку", - заявила юрист Анастасия Буракова.

Антонову, напомним, уже трижды штрафовали по статье 20.33 КоАП.

Кроме того, 2 октября 2020 года её приговорили к 240 часам обязательных работ по уголовному делу о работе на "нежелательную организацию" (статья 284.1 УК).