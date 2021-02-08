Песков советует не говорящему мужчине, оштрафованному за скандирование лозунгов, оспорить наказание

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал получивший резонанс курьезный случай со слабослышащим и не говорящим мужчиной, которого оштрафовали на петербургской несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального за скандирование лозунгов. Из слов чиновника следует, что ситуация не является непоправимой.

"В этом конкретном случае, конечно, есть смысл в установленных законом рамках просто оспорить это решение суда. Дать соответствующую апелляцию, если сроки еще не прошли", - цитирует слова Пескова "Интерфакс".

Напомним, что суд в Петербурге оштрафовал инвалида Евгения Агафонова на 5 тысяч рублей. Из-за серьезных проблем со слухом он является инвалидом III группы бессрочно. Примечательно, что его продержали в полиции 9 часов и не предоставили переводчика. Более того, по его признанию, он оказался в толпе протестующих совершенно случайно.