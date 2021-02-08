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13:32

YouTube заблокировал разговор Навального с героем расследования ФБК об отравлении политика

фото ЗакС политика YouTube заблокировал разговор Навального с героем расследования ФБК об отравлении политика

YouTube ограничил доступ к видеозаписи разговора Алексея Навального с героем расследования Фонда борьбы с коррупцией* об отравлении оппозиционера Константином Кудрявцевым, сообщает "Дождь".

Вместо отображения записи зрителям демонстрируют баннер, в котором указывается, что она более не доступна для пользователей российского сегмента видеохостинга по требованию ViacomCBS из-за нарушения авторских прав.

Корпорации ViacomCBS подведомственны такие компании, как Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие. Вероятнее всего, ролик заблокировали из-за наличия в нём некой вставки из фильма, права на который принадлежат корпорации. В то же время на YouTube по-прежнему доступны отрывки из записи разговора на каналах "Навальный Live" и The Insider.

В середине декабря 2020 года The Insider и Bellingcat при участии CNNDer Spiegel и ФБК* опубликовали расследование, в котором утверждается, что сотрудники ФСБ в течение последних трех лет постоянно следили за Навальным. В публикации также перечисляются имена людей, предположительно, имеющих отношение к отравлению политика в августе.

Вскоре Навальный опубликовал запись разговора с предположительным героем расследования. Из диалога следует, что "операции" помешала посадка самолета в Омске и профессиональные действия врачей скорой помощи, а вещество из группы ядов "Новичок" могло быть нанесено на его нижнее белье.

В январе Навальный, восстановившись, вернулся домой из Германии, однако был задержан сразу же по прилёту. 2 февраля состоялся суд по замене ему условного срока заключения на реальный в рамках дела "Ив Роше": политика почти на 3 года отправили в колонию.

*Фонд борьбы с коррупцией внесен в реестр иностранных агентов в РФ

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