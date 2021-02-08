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13:34

Томская полиция отрицает связь между сотрудниками ФСБ и отравлением Навального

фото ЗакС политика Томская полиция отрицает связь между сотрудниками ФСБ и отравлением Навального

Директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов опубликовал скан письма, которое пришло из транспортной полиции Томска. В нем оппозиционерам отказывают в передаче военным следователям материалов доследственной проверки относительно августовского отравления Алексея Навального. В своем запросе соратники Жданова настаивали на причастности к происшествию сотрудников ФСБ.

"Линейный отдел на транспорте МВД при Томском вокзале железной дороги достоверно установил, что группы убийц из ФСБ не существует. Наверняка ребята большое расследование провели, все проверили", - прокомментировал Жданов реакцию полиции в Twitter.

В ответе говорится, что представленные в заявлении юристов ФБК доводы относительно отравления и его возможных исполнителей не соответствуют действительности.

Напомним, что Навальный пробыл в коме более двух недель, немецкие врачи установили, что его отравили боевым ядом из группы "Новичок". Российские официальные представители последовательно отрицают причастность РФ к инциденту, который Навальный считает покушением на свою жизнь. В настоящий момент он находится под стражей.

* Российские власти причисляют ФБК к иностранным агентам

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