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13:59

В спецприёмнике в Сахарово, где содержатся "протестные" арестанты, в камерах начались обыски

фото ЗакС политика В спецприёмнике в Сахарово, где содержатся "протестные" арестанты, в камерах начались обыски

Родственник одного из граждан, отбывающих административный арест по "протестным" статьям КоАП из-за митингов в поддержку Алексея Навального, сообщил "МБХ медиа", что в камерах Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в деревне Сахарово начались обыски якобы из-за незаконного проникновения на территорию мобильных телефонов.

"Сказал, что в соседних камерах начались обыски. Если есть малейшее подозрение на телефон – выводят всех в трусах в коридор и начинается обыск в камере", - поделился на условиях анонимности собеседник издания.

Он предположил, что обыски могут быть связаны с появлением у арестантов телефонов с камерами.

"Вчера у многих получилось передать кнопочный телефон в камеру, их пропускали в передачах. А сегодня пришли отбирать, так как у кого-то оказался телефон с камерой, и вчера с прогулки выложили видео", - рассказал родственник арестанта, уточнивший, что в ходе прогулки отбывающие наказание люди хором скандировали антипутинские лозунги.

Напомним, 23 и 31 января, а также 2 февраля на улицы на манифестации против коррупции и в поддержку Алексея Навального вышли тысячи россиян. Ответом на это были массовые и часто жестокие задержания. В итоге по всей стране задержали более 10 тысяч человек. Составлено несколько тысяч административных протоколов по "митинговым" статьям, спецприёмники в городах переполнены, поэтому многие люди вынуждены проводить досуг либо в автозаках, либо в отделах полиции.

Соратники Навального ранее заявили, что как минимум до лета более не будут проводить никаких протестов и сконцентрируются на подготовке к выборам в Госдуму.

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