Павла Крисевича повторно арестовали за перфоманс с колючей проволокой

Пресненский райсуд Москвы во второй раз отправил под 25-суточный административный арест активиста Павла Крисевича, уведомил "ОВД-Инфо" адвокат Сергей Тельнов.

Поводом для претензий правоохранителей вновь стала акция "Сфера Души Русского Человека": 24 января, будучи в Москве, он обмотал себя колючей проволокой и лёг на мостовую, крича "Долой полицейское государство".

За данный перфоманс 25 января его на 15 суток помещали под арест по делу о неповиновении полицейскому.

Напомним, общественника задержали накануне на выходе из спецприёмника. Находясь в исправительном учреждении, Крисевич рассказывал, что к нему приходил сотрудник Центра "Э" и угрожал вновь отправить его под арест.

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