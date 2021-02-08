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15:35

Депутат МО "Малая Охта" Кунин обратился в суд из-за ответа СК о задержании журналистов

фото ЗакС политика Депутат МО "Малая Охта" Кунин обратился в суд из-за ответа СК о задержании журналистов

Муниципальный депутат МО "Малая Охта" от "Яблока" Василий Кунин подал в Октябрьский районный суд жалобу на Следственный комитет города. Ранее, 25 января, Кунин направил обращение в СК с требованием проверить действия полицейских, которые задержали журналистов на протестной акции 23 января. Также мундеп просил Следственный комитет возбудить уголовное дело о воспрепятствовании работе журналиста (ч.2 ст.144 УК РФ) и о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

Как сообщил Кунин ЗАКС.Ру, СК прислал ему ответ 3 февраля. В документе (есть в распоряжении издания) сказано, что обращение мундепа перенаправлено в прокуратуру. Если орган выявит нарушение уголовного законодательства, то прокурор должен будет вынести "мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган", написано в ответе СК. 

Кунин отметил, что пока у него нет информации о том, принял ли суд его жалобу. Составлять данный документ ему помогал член "Яблока" Юрий Багров. По его мнению, действия Следственного комитета говорят о его нежелании привлекать виновных к ответственности.

- Помимо политически мотивированных преследований есть и не менее политически мотивированное освобождение от ответственности. Отказать в возбуждении дела здесь нельзя: факты налицо. Возбуждать не хочется. Остаётся замыливать заявления пересылками по инстанциям, хотя по закону всё однозначно: проверяй, возбуждай. И сама прокуратура, и суды неоднократно признавали такую практику незаконной, - заявил Багров. 

И он, и Кунин считают, что в последнее время усилено давление на журналистов. Багров также отметил, что представителям СМИ препятствуют в объективном освещении политических событий.

Напомним, 23 января Штаб Навального в Петербурге проводил акцию в поддержку оппозиционера - точкой сбора была Сенатская площадь. Еще до начала акции там задержали несколько журналистов, это продолжилось и в ходе самого мероприятия. В частности, Кунин обращает внимание СК на отправление в автозаки журналистов Олега Дилимбетова (газета "Коммерсантъ"), Константина Селина ("Фонтанка.ру"), Давида Френкеля ("Медиазона"), Арсения Веснина ("Эхо Москвы в Петербурге"). Отметим, "Фонтанка" опубликовала видео с попыткой полицейских задержать Селина, но в итоге он остался на свободе.  

София Саттарова

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