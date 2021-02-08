Комблаг отчитался о неделе своей борьбы со снегопадами

Петербургский комитет по благоустройству выпустил мини-отчет об уборке города от последствий метелей на прошедшей неделе, выдавшейся самой снежной за всю нынешнюю зиму. За первую неделю февраля в городе выпало 33 сантиметров снега, и это почти треть от всего его количества, которое зафиксировали с начала холодов. Отмечается, что самыми хлопотными оказались 4 и 6 февраля, когда специализированные пункты приняли по 27 тысяч кубометров снега.

В среднем каждый день улицы убирало 1050 машин. На улицы в качестве средства от гололедицы высыпали около 20 тысяч тонн соли с песком.

Сегодня, 8 февраля, на работу вышли все те же 1050 единиц техники, а также 1237 дворников. Зеленые зоны убирают, в свою очередь, с привлечением 105 машин и 546 человек.