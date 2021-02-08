Сотрудникам ФБК Кире Ярмыш и Николаю Ляскину предъявили обвинение по "санитарному делу"

Пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш и сотруднику ФБК (внесён в реестр иноагентов Минюста) Николаю Ляскину выдвинули обвинения в рамках "санитарного дела", информирует "МБХ медиа".

Как указано в протоколе Ляскина, он "совершил подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавшему угрозу массового заболевания людей, склонив других лиц к совершению преступления путем уговора и призыва".

Соратнику Навального инкриминируют ч. 4 ст. 33 УК (Подстрекательство) и ч. 1 ст. 236 УК (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

О том, как обстоит ситуация с Ярмыш, рассказала её адвокат Вероника Полякова.

"Я подписала [документ] о неразглашении просто, но вызывали нас 5 числа на предъявление обвинений. Действительно, обвинения сегодня предъявили", - сообщила защитница.

Напомним, фигурантами "санитарного дела", кроме Ярмыш и Ляскина, являются жители Москвы, общественные деятели, муниципалы Люся Штейн, Анастасия Васильева, Олег Навальный, Любовь Соболь, Олег Степанов, Мария Алёхина, Дмитрий Барановский и Константин Янкаускас.