Амосов осудил идею запрета на участие в выборах для физлиц-иноагентов

Депутат петербургского парламента Михаил Амосов прокомментировал распространившиеся в СМИ предложения от некоторых политических деятелей, желающих законодательного запрета баллотироваться на любых выборах для граждан, признанных Минюстом иностранными агентами. Амосов такой сценарий развития событий не приветствует, поскольку для него в данном случае очевидно расхождение с базовыми правами граждан, прописанными в Конституции - правом избирать и быть избираемым. Зависеть реализация этих прав может только от воли самих граждан, а не от чиновников с их административными запретами, уверен петербуржец.

"Даже не хочется фантазировать, кого, в результате, власть будет признавать лицами "ангажированными другими государствами". Это грустно и опасно. Надо научиться разговаривать с людьми. И честно действовать в их интересах. Тогда и бояться будет некого", - рассудил политик.

По мнению депутата, власть за последние годы и так ввела в свой обиход множество разнообразных фильтров и механизмов недопуска неугодных кандидатов, которых, по его оценке, вполне должно хватать.

Ранее суть инициативы, пока не внесенной в качестве законопроекта в Госдуму, одобрил спикер Вячеслав Володин.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.