Суд встал на сторону участника митинга 31 января, обвиняемого в одновременном пребывании в двух местах

Городской суд Петербурга счёл, что участник протестной акции 31 января Давид Сепашвили не мог одновременно находиться в двух местах, как было указано в полицейском протоколе, поэтому арест его был неправомерен. Интересы подсудимого представляли юристка Варвара Михайлова и адвокат "Апологии протеста" Мария Зырянова.

Сепашвили ранее обвинили в участии в массовом одновременном пребывании и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (ст.20.2.2 КоАП РФ) и отправили его под 10-суточный административный арест.

В протоколе полиции отмечалось, что молодой человек единомоментно участвовал в двух местах митинга, расстояние между которыми составляло 1,1 км: на улице Садовой, 25, в компании 200 демонстрантов, и на Пионерской площади, где якобы мешал пешеходам.

"В такой ситуации вывод суда первой инстанции о том, что Сепашвили мог создать какие-то помехи на пешеходной зоне Пионерской площади, является очевидно абсурдным и не может соответствовать действительности", - констатировали Михайлова и Зырянова.

Дело Сепашвили направлено на новое рассмотрение, юношу отпустили из спецприёмника.