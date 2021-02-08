"Вся улица под контролем": Глава Центрального района рассказал о нововведениях на Рубинштейна

Петербургскую улицу Рубинштейна дополнительно оснастили 18 новыми камерами наружного видеонаблюдения, благодаря которым можно будет оперативно реагировать на правонарушения, угрожающие безопасности горожан - к примеру, привлекать к ответственности за неправильную парковку. О благоустройстве территории рассказал "Петербургскому дневнику" руководитель Центрального района Максим Мейксин.

"В декабре на улице начала функционировать платная парковка на 104 парковочных места, в том числе 11 мест для транспортных средств инвалидов. В планах, скорее всего к лету, – сделать ее круглосуточной, что позволит решить проблему запаркованности. Кроме того, на улице Рубинштейна установлены дополнительно 18 видеокамер, вся улица под контролем", - отчитался об уличных "новшествах" Мейксин.

Также районный глава пообещал, что летом на Рубинштейна всенепременно позволят работать уличным верандам заведений общепита.

"Бизнес и так серьезно пострадал во время пандемии", - заключил Мейксин.

В декабре 2020 года, напомним, на Рубинштейна появилась зона платной парковки. Улица также становится частично пешеходной по выходным дням.

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