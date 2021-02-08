Беглов рассказал об успехах в борьбе с последствиями снегопадов

Петербургский губернатор Александр Беглов посвятил значительную часть своего еженедельного выступления по радио погодным катаклизмам и высокому уровню подготовки города к зиме. Самая серьезная и продолжительная метель в середине недели, обратил он внимание, принесла в город 14 сантиметров снежного покрова, но это не стало большой проблемой.

"По сути, экстремальная ситуация была отработана в штатном режиме", - прокомментировал он в эфире авторской программы на "Радио России - Петербург" уборку города на минувшей неделе, сопровождавшейся самыми крупными снегопадами с начала холодов.

Губернатор доволен количеством закупленных машин для зимней уборки (1800 единиц): по его словам, такого обширного парка специализированной техники не имелось с советских времен. Он также анонсировал строительство в ближайшем будущем еще трех снегоплавильных пунктов, которое должен будет произвести "Водоканал": на набережной Обводного канала, улице Руставели и в Адмиралтейском районе. Наконец, Беглов заявил, что вывоз снега из дворов стал лучше организован: теперь техника работает быстрее и машины не мешают друг другу.

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