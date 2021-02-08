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18:51

Полиция вывезла из Екатеринбурга в Москву главу местного штаба Навального

фото ЗакС политика Полиция вывезла из Екатеринбурга в Москву главу местного штаба Навального

Екатеринбургские правоохранители посетили локальный штаб Алексея Навального, где задержали координатора Алексея Гресько: активиста отправят ближайшим рейсом в Москву на суд. О произошедшем он сам сообщил в разговоре с "МБХ медиа".

"Пришли сотрудники транспортной полиции в штаб, представились, ознакомили с постановлением, дали взять вещи из машины. Сейчас везут в аэропорт", - поделился глава штаба.

Гресько предъявили постановление о приводе, в котором указано, что в производстве Солнцевского суда Москвы находится дело о неповиновении полицейскому (статья 19.3 КоАП), возбуждённое в отношении Гресько. Поскольку он не явился сам, было решено этапировать его принудительно. Суд назначен на завтра на 12:30.

Недавно Гресько отбыл административный арест за организацию несанкционированного митинга в поддержку Навального. Уже в спецприёмнике к нему пришли из транспортной полиции и вручили протокол о неповиновении силовикам 17 января во время ожидания прилёта Навального в столичном аэропорту Внуково.

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