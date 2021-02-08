Суд отказался делать Беглова соответчиком по иску экс-мундепа Каруличевой

Бывший муниципальный депутат МО "Нарвский округ" Анна Каруличева сообщила ЗАКС.Ру, что Кировский районный суд отказался делать губернатора Петербурга Александра Беглова соответчиком по ее иску к муниципальному совету и администрации города. Каруличева требует признать решение совета о лишении ее мандата незаконным.

Администрация города якобы обнаружила в отчете о доходах и имуществе бывшего мундепа ошибки и подготовило доклад об этом. На основе этого документа Беглов направил в муниципалитет письмо с требованием к совету отреагировать на обнаруженные нарушения - совет лишил Каруличеву полномочий депутата.

На прошлом судебном заседании 25 января, экс-мундеп уточнила свои исковые требования: она ходатайствовала о привлечении губернатора в качестве соответчика, а не заинтересованным лицом. Судья 8 февраля заявила, что это уже новые основания, которые ранее не были заявлены, сообщила Каруличева. По ее мнению, отказ - это просто нежелание делать главу города ответчиком по иску.

Экс-мундеп сообщила, что представитель администрации Петербурга предоставила свои возражения. Рассмотрение дела продолжится 4 марта, добавила Каруличева.

Напомним, ее лишили мандата на заседании совета 25 ноября. Ни сама Каруличева, ни ее коллеги-депутаты не знали на тот момент, какие именно ошибки были якобы найдены в ее декларации.

София Саттарова

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