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Муниципал

18:51

Суд отказался делать Беглова соответчиком по иску экс-мундепа Каруличевой

фото ЗакС политика Суд отказался делать Беглова соответчиком по иску экс-мундепа Каруличевой

Бывший муниципальный депутат МО "Нарвский округ" Анна Каруличева сообщила ЗАКС.Ру, что Кировский районный суд отказался делать губернатора Петербурга Александра Беглова соответчиком по ее иску к муниципальному совету и администрации города. Каруличева требует признать решение совета о лишении ее мандата незаконным. 

Администрация города якобы обнаружила в отчете о доходах и имуществе бывшего мундепа ошибки и подготовило доклад об этом. На основе этого документа Беглов направил в муниципалитет письмо с требованием к совету отреагировать на обнаруженные нарушения - совет лишил Каруличеву полномочий депутата. 

На прошлом судебном заседании 25 января, экс-мундеп уточнила свои исковые требования: она ходатайствовала о привлечении губернатора в качестве соответчика, а не заинтересованным лицом. Судья 8 февраля заявила, что это уже новые основания, которые ранее не были заявлены, сообщила Каруличева. По ее мнению, отказ - это просто нежелание делать главу города ответчиком по иску. 

Экс-мундеп сообщила, что представитель администрации Петербурга предоставила свои возражения. Рассмотрение дела продолжится 4 марта, добавила Каруличева.

Напомним, ее лишили мандата на заседании совета 25 ноября. Ни сама Каруличева, ни ее коллеги-депутаты не знали на тот момент, какие именно ошибки были якобы найдены в ее декларации. 

София Саттарова


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