Главреду "Медиазоны" сократили срок ареста с 25 до 15 суток

Главный редактор интернет-издания "Медиазона" Сергей Смирнов, отбывающий административный арест за ретвит шутки о себе, сумел частично оспорить свое наказание: после рассмотрения апелляции общий срок его пребывания в спецприемнике суд в Москве сократил с 25 до 15 суток.

Напомним, что Смирнова арестовали, усмотрев на его странице в социальной сети призыв к выходу на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального. Именно так суд оценил перепост изображения, на котором демонстрируется внешнее сходство журналиста с фронтменом группы "Тараканы" Дмитрием Спириным и вместе с тем указывается время и место не согласованной с властями акции.

За освобождение журналиста выступают представители журналистского сообщества. Интернет обошли фотографии, на которых лишенный свободы Смирнов вынужден находиться в одном небольшом помещении с десятками задержанных в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в подмосковной деревне Сахарово.