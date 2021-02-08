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19:41

Европейские страны выслали несколько российских дипломатов

фото ЗакС политика Европейские страны выслали несколько российских дипломатов

ФРГ, Швеция и Польша объявили о высылке российских дипломатов, о чем появились сообщения в официальных аккаунтах внешнеполитических ведомств обеих стран в соцсетях. Подчеркивается, что меры являются зеркальными.

"Это четкий ответ на неприемлемое решение о высылке шведского дипломата", - говорится в Twitter, ведущимся шведским МИД.

Аналогичным образом поступили власти Германии и Польши.

"В ответ на необоснованную высылку МИД РФ польского дипломата МИД Польши принял сегодня решение в соответствии с принципом взаимности и по согласованию с Германией и Швецией о признании персоной нон грата сотрудника генерального консульства в Познани", - говорится в микроблоге, принадлежащем польскому МИД.

Ранее российский МИД объявил персонами нон грата дипломатов из Швеции, Польши и Германии из-за их участия в несанкционированных протестных акциях в поддержку Алексея Навального.

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