Саратовского коммуниста Бондаренко оштрафовали на 20 тысяч рублей

Фрунзенский районный суд Саратова 8 февраля назначил штраф в 20 тысяч рублей депутату Саратовской областной думы от КПРФ Николаю Бондаренко за участие в протестной акции 31 января, говорится на сайте суда.

Его признали виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия (часть 5 статьи 20.2 КоАП). В суде установили, что Бондаренко принимал участие в акции, "несмотря на требования сотрудников ОВД разойтись".

Депутата задержали несколькими часами ранее на выходе из дома. В его поддержку высказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов, а также региональные отделения партии, включая петербургское.

Напомним, 31 января в российских городах прошли акции "Свободу Навальному", на которых также были подняты лозунги в поддержку других политических заключенных и против коррупции.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.