После просьб граждан в Мурманской области вновь разрешили звать гостей на свадьбы

Правительство Мурманской области ослабило коронавирусные ограничения, распространяющиеся на проведение свадебных церемоний в ЗАГСах. Теперь на них можно приглашать родных и близких героев церемонии, сообщает региональный штаб по борьбе с распространением инфекции.

"Конкретное количество гостей определят для каждого загса индивидуально, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на территории муниципального образования", - говорится в сообщении.

На смягчение действующих норм повлиял общественный запрос, проявивший себя в социальных сетях, о чем рассказала первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

"По поручению губернатора мы разобрались в этом вопросе детально. Привлекли муниципалитеты. Коллегиально мы приняли решение снять существовавшие ограничения", - приводится ее реплика.

На свадебном банкете за одним столиком разрешать сидеть не более чем десяти людям. Тот же порядок действует и в отношении корпоративов и иных праздников, отмечаемых в заведениях общепита. За последнюю неделю в регионе ежедневно фиксруют от 140 до 160 случаев заражений COVID-19.