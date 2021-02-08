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20:36

Воскресное увольнение: В МО "Купчино" обезглавили администрацию

фото ЗакС политика Воскресное увольнение: В МО "Купчино" обезглавили администрацию

Глава местной администрации МО "Купчино" Ольга Алексеева рассказала ЗАКС.Ру, что ее якобы отстранили от должности за принципиальную позицию по вопросу заключения госконтрактов. В муниципалитете утверждают, что уволили служащую по соглашению сторон. 

В воскресенье, 7 февраля, местный совет МО "Купчино" принял решение о сложении полномочий с Алексеевой, следует из фотографии документа, опубликованного в Telegram-канале телеканала "78". В решении говорится, что глава местной администрации сама подала заявление о расторжении контракта по соглашению сторон.

- Я ничего не подписывала. Это сфальсифицировано, - заявила ЗАКС.Ру Алексеева.

Она рассказала, что узнала о своем отстранении вечером 7 февраля, когда, увидев, что в здании местной администрации горит свет, решила туда зайти. По словам чиновницы, внутри она встретила "непонятных людей" и своего бывшего заместителя Сергея Кирпиченко, которого уволила еще в мае. Кирпиченко ей представили как и.о. главы местной администрации.

- Я его не восстанавливала. Каким образом на него возложили обязанности, я не знаю, - удивилась муниципал.

В группе "ВКонтакте" "Вечернее Купчино" в ночь на 8 февраля появилось сообщение о новом и.о. главы. В нем говорится, что Кирпиченко работал в должности заместителя Алексеевой с 2019 года, упоминаний об увольнении нет. Другая районная группа - "Новости Купчино" - опубликовала видеозапись фрагмента общения между Алексеевой, Кирпиченко и прибывшими сотрудниками полиции. Из него следует, что бывший зам обжаловал свое увольнение в суде, однако экс-руководительница подчеркивает, что так и не приняла решение о восстановлении.

Алексеева также рассказала, что в кабинетах местной администрации вскрыли, а затем заменили замки. Однако полиция, по ее словам, приняла заявление и вскоре удалилась. На следующий день попасть на свои рабочие места сотрудники администрации не смогли, пожаловалась служащая. 

Ольга Алексеева утверждает, что история ее увольнения началась еще в апреле 2020 года, после разговора с депутатом Госдумы от "Единой России" Михаилом Романовым. В местном совете, как считает экс-глава МА, представлены депутаты, близкие ему, а также лидеру фракции единороссов в ЗакСе Александру Тетердинко. По словам Алексеевой, 23 апреля она около семи часов провела в приемной Романова: якобы там ей предложили подписать некие незаполненные бланки, что глава администрации делать отказалась. Тогда, утверждает Алексеева, ей посоветовали написать заявление об уходе.

Заявление глава местной администрации писать не стала и общение с думских депутатом, по ее словам, прекратила.

Романов претензии Алексеевой назвал "бредом" и "клеветой". Он отметил, что не имеет никакого отношения к хозяйственной деятельности местного органа. Депутат полагает, что у главы администрации и местного совета случился конфликт. Почему при этом обвиняют его, единоросс не знает. 

- Человек, я так понимаю, добровольно не хочет перенимать необходимые полномочия, документы, имущество и так далее. Поэтому у них такой конфликт идет, - заявил Романов.  

Алексеева рассказала ЗАКС.Ру и другие истории о муниципалитете. В частности, она утверждает, что за неделю до увольнения у нее случился разговор с главой МО "Купчино" Алексеем Пониматкиным:

- Неделю назад мне было предложено подписать контракт с непонятной организацией о перечислении средств в размере 1,2 млн рублей. Я отказала - мне предложили уволиться.

Она утверждает, что речь шла о контракте "на благоустройство, который уже якобы выполнен". 

Кроме того Алексеева обратила внимание на госконтракт с компанией "Инспектстройсервис", который местная администрация МО "Купчино" заключила в августе 2020 года. За 10,4 млн рублей подрядчик произвел благоустройство территорий. Тот же "Инспектстройсервис" в течение года получил контракты в МО "Звездное" и "Гагаринское" на 20 млн рублей каждый. Оба этих муниципалитета также связывают с Тетердинко. 

Наконец, в декабре администрация МО "Купчино" заключила контракт на благоустройство с ООО "СТР", генеральным директором в которой работает мундеп МО "Гагаринское" Олег Старожуков. Алексеева считает, что и СТР, и "Инспектстройсервис" могут быть аффилированы с Тетердинко.

Дозвониться до Тетердинко ЗАКС.Ру не удалось. Однако в разговоре с "Фонтанкой" депутат, так же как и глава МО "Купчино", отрицал все обвинения в свой адрес. 

Сергей Еремеев


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