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9:33

Суд в Бурятии оштрафовал на 250 тысяч рублей активистку-пенсионерку за участие в протестах

фото ЗакС политика Суд в Бурятии оштрафовал на 250 тысяч рублей активистку-пенсионерку за участие в протестах

Суд в Улан-Удэ решил отшрафовать на 250 тысяч рублей местную пенсионерку-активистку Наталью Филонову за повторное нарушение правил организации акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП, известила "Сибирь. МБХ медиа" юристка Надежда Низовкина.

"Суд был проведен в отсутствие обвиняемой и защитника - нас запустили только на оглашение. Статья 20.2 ч. 8 является арестной, и по ней заочное рассмотрение прямо запрещено ч. 3. ст. 25.1 КоАП", - поделилась Низовкина.

Филонова, по словам юристки, никогда не призывала граждан посещать несанкционированные протестные мероприятия.

"Она высказывала свои взгляды на необходимость защиты свободы собраний", - отметила Низовкина.

Филонову ждёт ещё один судебный процесс в рамках дела о неповиновении требованию полицейского - ст. 19.3 КоАП. 

Ранее пенсионерку уже штрафовали на 20 тысяч рублей за участие в акции памяти Бориса Немцова.

В то же время на иждивении Филоновой находится ребёнок-инвалид, а размер её пенсии едва превышает 11 тысяч рублей.

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